Bestuurster onder invloed veroorzaakt ongeluk in Bakkeveen

Volgens omstanders vluchtte de bestuurster na het ongeluk een weiland in en werd ze daar later door de politie aangetroffen. Die nam een alcoholtest bij haar af, waaruit bleek dat de vrouw te diep in het glaasje had gekeken. Ze is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Drachten.

Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de andere auto nagekeken, maar hij hoefde niet te worden overgebracht naar het ziekenhuis. De Duerswâldmer Wei is enige tijd afgesloten geweest. Een berger heeft de flink beschadigde auto's afgevoerd.