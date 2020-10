Heerenveen komt goed weg met gelijkspel: "Het was billenknijpen"

"Op basis van de tweede helft had je hem hier gewoon moeten verliezen", zei Jansen na afloop. "De eerste helft ben ik gewoon heel tevreden over. Het was gewoon teleurstellend dat we met 1-1 de pauze in gingen. De tweede helft was het billenknijpen."

Gaandeweg raakte Jansen echter overtuigd dat de Friezen een punt konden meenemen. "Op een geven moment had ik het gevoel hij gaat er gewoon niet meer in. Die jongens gooiden zich met alles ervoor, met alles wat ze hebben."

Slechte tweede helft

"De eerste helft hebben we makkelijk meegevoetbald. Dat is wel een patroon dat ik terugzie, dat we de tweede helft iets verder terug komen te verdedigen. Terwijl als je een bal onderschept je naar voren moet. Dan moet Henk er ook nog eens af, dan wordt het helemaal anders daarnaartoe te voetballen." De spits had last van zijn beide benen en werd daarom uit voorzorg van het veld gehaald.

Jansen zag ondanks het mindere spel van de tweede helft toch ook positieve punten. "Waar je echt supertrots op moet zijn is wat het team heeft laten zien aan arbeid, aan werklust, aan het willen overleven. Dat hebben ze geweldig gedaan", zegt Jansen.