Speler Harkemase Boys heeft corona, wedstrijd van zaterdag afgelast

Omdat de speler in contact is geweest met andere spelers, moeten die in quarantaine. In overleg met de KNVB is besloten dat Harkemase Boys niet af hoeft te reizen naar Zuid-Holland.

Tweede week op rij

Het is al de tweede week op rij dat een competitiewedstrijd van Harkemase Boys niet doorgaat. Een week geleden ging de thuiswedstrijd tegen ODIN'59 niet door. Toen waren er coronagevallen in de selectie van de tegenstander.