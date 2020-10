Omgekeerde wereld: Libertas verliest met 1-2, Drachtster Boys winnen met 1-2

De zaalvoetbalvrouwen van Libertas uit Driezum spelen dit seizoen voor het eerst in de eredivisie. Opvallend, want het team bestaat pas sinds vorig jaar. Via promotie komen ze nu uit op het hoogste niveau, en het begin is verrassend sterk. De eerste twee duels werden beide gewonnen. Vrijdag kwam koploper Team Alkmaar op bezoek in sporthal De Boppeslach in Damwâld, zonder publiek. Inzet was de koppositie in de eredivisie.

In de eerste helft werd echter duidelijk dat Alkmaar verreweg de sterkste was. Toch wisten de vrouwen van Libertas de stand tot de rust op 0-0 te houden. Na rust kreeg Sam Bosma van Libertas een eerste kans, maar dat leverde nog geen goal op.

Libertas langzaamaan beter

Dat lukte Amy Visser van de tegenpartij wel: ze zette Team Alkmaar terecht op een 1-0 voorsprong. Libertas kreeg wel een penalty, maar Esther Dekker miste deze. Het gaf echter wel aan dat er verandering in de wedstrijd kwam: Libertas werd beter. Sam Bosma kreeg opnieuw een grote kans, maar het was Marije Procee die de 1-1 maakte.

Libertas zette een geweldige aanval op, maar het schot van Esther Dekker ging over. Team Alkmaar sloeg daarna hard terug met een goal van Lotte Hopma. De tijd begon toen ook mee te spelen, met nog minder dan tien minuten op de klok. Keepster Joukje van der Meer werd nog gewisseld voor een extra veldspeelster, maar dat mocht niet meer helpen. Libertas verloor met 1-2 van Team Alkmaar, maar wel in een mooie wedstrijd.