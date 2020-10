Tien man Heerenveen houden Utrecht op gelijkspel: 1-1

Veel kansen voor Utrecht

Heerenveen zocht meteen na rust wat meer de aanval en kreeg al snel een grote kans met een schot van Joey Veerman, maar hij schoot net over het doel. Meteen daarna werd Utrecht gevaarlijk door kansen van Kerk en Gustafson, maar die werden door de Friese verdediging geblokkeerd.

De thuisploeg nam het initiatief steeds meer over en werd zo nu en dan ook gevaarlijk, maar het kon het kon Mulder het niet heel lastig maken. Wel moest Lucas Woudenberg een bal net voor de lijn weghalen.

Blessures en een man minder

Waar Heerenveen in de eerste helft nog regelmatig in de aanval kon, kwam het in het laatste halfuur niet vaak meer over de middellijn. Dat kwam deels ook door het uitvallen van Henk Veerman, die in de 60e minuut geblesseerd raakte. Rein Smit kwam voor hem in de ploeg. Een paar minuten later maakte Ulyssez Llanez zijn debuut.

Voor Smit duurde de wedstrijd niet lang. In de 77e minuut kreeg hij geel voor een overtreding op Kerk, en in de 83e minuut mocht hij douchen nadat hij opnieuw geel kreeg. Met tien man probeerde Heerenveen er nog wel uit te komen, maar het had aanvallend niet veel meer in te brengen. Wel stonden de Friezen goed te verdedigen, dus ook Utrecht kwam niet meer tot een doelpunt: 1-1.