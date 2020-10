Vrouwen SC Heerenveen verliezen met 3-1 van ADO Den Haag

Ondanks een mooie kans voor Tiny Hoekstra, lukte het ADO Den Haag al na vijf minuten om op een 1-0 voorsprong te komen. Het doelpunt werd gemaakt door Jaimy Ravensbergen. Met een hard schot kon ze keepster Okken passeren.

Heerenveen krijgt een gele kaart na een overtreding op Rijsbergen. ADO mag een vrije trap nemen net buiten het zestienmetergebied, maar de bal van Nelemans gaat net over de goal heen. Een voorzet van Williënne ter Beek kan doorgezet worden door Fransisca Cardoso, maar het lukt niet om Tiny Hoekstra te bereiken in de aanval.

Gelijkmaker van korte duur

Na 40 minuten lukt het de vrouwen van Heerenveen toch om een goal te maken. Een actie van Ter Beek zorgt voor een kans voor Cardoso. De keepster van De Haag kan de bal eerst tegenhouden, maar voorkomt daarmee niet dat de bal nog in het doel rolt. Het plezier duurt maar kort, want net voor de rust krijgt ADO Den Haag een penalty. Gwyneth Hendriks schiet raak in de linker kruising en zet de ploeg uit Den Haag op 2-1.

Achterstand niet omgebogen

Na de rust krijgt ADO Den Haag al de vierde corner op rij, maar echt een kans levert het ook niet op. Heerenveen doet twee wissels: Samanthe Dewey en Dana Philippo verruilen het veld voor Eef Kerkhof en Jasmijn Duppen. Later wordt ook nog Jamie Altelaar voor Alieke Tuin gewisseld. Nadine Noordam kan Den Haag op 3-1 zetten.

Het lukt de vrouwen niet om de achterstand nog om te buiten. Kirsten van de Westeringh krijgt nog een voorzet van Fransisca Cardoso, maar weer is het de Haagse keepster die de bal uit het net houdt. Het mag niet veel meer baten, want ook in de laatste minuten zit een goal der niet meer in.