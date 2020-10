VIDEO: It Polytburo met de opmerkelijke overstap van Irene van Breemen

Voor het eerst in de geschiedenis van de FNP krijgt de partij in de gemeenteraad van Leeuwarden drie zetels. Het is te danken aan de opmerkelijke overstap van de nummer twee van 50PLUS in de stad, Irene van Breemen-Schneider. Ze was vrijdagavond te gast in It Polytburo, het politieke programma van Omrop Fryslân.