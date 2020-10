Ondernemers Buitenpost vragen politiek om nieuw centrumplan te steunen

In de brief roept een groot aantal ondernemers uit het winkelcentrum, de Business Club Buitenpost (BCB), en het plaatselijk belang de fracties op de ideeën voor meer levendigheid en vitaliteit te steunen. Ze zeggen dat Buitenpost meer dan genoeg potentie heeft voor een goede basis van winkelvoorzieningen, gezien het aantal inwoners en goede verbindingen. "Maar voor verbetering is dringend actie nodig", zeggen ze.

Er was grote verdeeldheid bij de partijen bij de laatste raadsvergadering, half september. Er had toen een beslissing moeten vallen over de centrumvisie, maar omdat de meningen zo ver uit elkaar lagen, is dat doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering.