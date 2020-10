Stâl Boppeslach zet paard in voor het goede doel

Stâl Boppeslach is een samenwerking van bedrijven en particulieren, die van plan is paarden te laten rennen om zo geld op tafel te krijgen voor goede doelen. Stichting Dol Fijn is een organisatie die sport voor mensen met een beperking mogelijk maakt. In 2020 gaat het geld naar deze stichting.

Fado de Padd is een Franse draver van vijf jaar oud. Trainer Aonne de Wrede is de afgelopen zeven maanden druk bezig geweest om zich voor te bereiden, samen met de 25-jarige Vera Akkerman uit Ureterp. Er wordt nog een tweede paard klaargestoomd om wedstrijden te rijden, maar deze maakt later z'n debuut.