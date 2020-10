Zes bewoners en drie medewerkers Bennema State in Hurdegaryp hebben corona

Het coronavirus werd vorige week voor het eerst vastgesteld bij een medewerker van Bennema State. Daarna zijn drie andere medewerkers ook positief getest. Alle bewoners met wie zij in direct contact zijn geweest, zijn daarna getest. Zes van hen hebben het virus ook.

Al nadat de medewerkers positief testten, heeft Bennema state maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. De afdelingen zijn geïsoleerd van de andere bewoners. Daarnaast wordt extra goed gelet op klachten bij de bewoners. Een aantal bewoners met klachten is ook al getest. De uitslag daarvan is nog niet binnen.

Voorlopig geen bezoek

Bewoners van alle groepswoningen binnen Bennema State kunnen tijdelijk geen bezoek krijgen. Noorderbreedte zegt te begrijpen dat dat heel lastig is, maar dat ze zo hopen te voorkomen dat de volledige locatie dicht moet. Er wordt gekeken naar alternatieve manieren van communicatie. In overleg met de GGD wordt bekeken wanneer er weer bezoek mogelijk is.

Een medewerker en een bewoner van Abbingahiem

Binnen woonzorgcentrum Abbingahiem zijn een medewerker en een bewoner besmet geraakt met het virus. Een afdeling is daarna direct in quarantaine gegaan. Andere bewoners zijn preventief getest, zij blijken het virus niet te hebben.

Sinds afgelopen maandag dragen vrijwilligers en medewerkers van Noorderbreedte verplicht een medisch mondkapje. Bezoekers en leveranciers worden gevraagd om een niet-medisch mondkapje te dragen. De besmettingen die nu zijn vastgesteld, komen waarschijnlijk van voor deze 'mondkapperiode'.