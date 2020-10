Vuilnis van Groningen gaat naar Fryslân

Volgens burgemeester en wethouders van Groningen kan de gemeente flink op de kosten besparen als het vuilnis naar Fryslân gaat. Er zijn al wat gemeenten in Groningen die aandelen hebben in Omrin.

De Groningers gemeenten Appingedam, Westerwolde en Delfzijl hebben al aandelen in Omrin, net als twaalf andere niet-Friese gemeenten. In Fryslân hebben alle achttien gemeenten aandelen in het bedrijf.