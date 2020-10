De Koornbeurs blij met vrijstelling: "Programmering kan doorgaan"

Directeur Titia Huisman is er blij mee. "Het was hartstikke spannend, we wilden open blijven. Ook al zou het maar voor 30 personen zijn, dan zouden we ons programma anders inrichten. Dan zouden we maar iets moeten verzinnen om open te blijven en toch het contact te behouden met het publiek. Maar ik ben blij dat de programmering, zoals die er nu staat, wel door kan gaan."

Mondkapjes

Het advies om een mondkapje op te doen geldt ook voor in theaters, maar verplichten kan De Koornbeurs het niet. "Onze medewerkers hadden al mondkapjes op, zij waren er al aan gewend. Voor het publiek dat komt is het geen verplichting, maar we bieden ze wel aan. Als mensen erin komen staat er een grote ontsmettingszuil en bieden onze medewerkers mondkapjes aan", zegt Huisman.

Voor de mensen op het toneel gelden wel andere regels. "Acteurs mogen gewoon spelen, zonder mondkapje. Dat lukt ook niet goed met mondkapje. Maar de afstand naar het publiek is voldoende."

Lastig eerste jaar

Huisman is pas sinds januari directeur van De Koornbeurs. Niet een fijn eerste jaar. "Het is een behoorlijke achtbaan. We zijn eind september begonnen met de opening van het seizoen. Nu hebben we in het weekend meerdere voorstellingen gemaakt. Dan denk je: hier gaat het dus om, hier doen we het voor. Dat is geweldig. Als we dátgene doen waar we voor zijn, is het leuk. Verder blijft het gewoon zoeken."