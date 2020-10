Gebouwen in Sexbierum en Sneek dicht om hennepkwekerijen

De politie had een anonieme tip gekregen over dat er in het gebouw in Sexbierum weleens een hennepkwekerij zou kunnen zitten. Op basis daarvan had de politie op 12 mei het huis doorzocht. Daarbij vond het een hennepkwekerij met 44 planten en 946 gram gedroogde henneptoppen.

De bewoner van het gebouw was het er niet mee eens dat het gebouw dicht moest, maar van de rechter heeft Waanders het recht om dat te doen. Het gebouw moet zes maanden op slot.

222 planten in Sneek

Ook in Sneek had de politie anonieme meldingen gekregen over het gebouw aan de Frederik Hendrikstraat. Daar vond de politie een hennepkwekerij met 222 planten. Het gebouw in Sneek moet drie maanden dicht blijven.