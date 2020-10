Rede fan Fryslân van minister Schouten vanwege corona digitaal te zien

De Rede fan Fryslân wordt ieder jaar door de provincie georganiseerd en gaat deze keer over de toekomst van de Friese landbouw. Schouten zal over een week de Rede uitspreken, in Den Haag. In het Westcord WTC-Hotel in Leeuwarden is een kleine, coronaproof bijeenkomst. Daar is slechts een beperkt aantal genodigden bij.

Op de bijeenkomst zijn meer sprekers. Voorzitter Hendrik Galema van de Agrarische Jongeren Friesland (SJF) en voorzitter Trienke Elshof fan LTO-Noord dragen beiden een column voor. Verder zijn er optredens van klarinettiste Nynke Dijkstra en pianiste Welmoed Poelstra.

Een spiegel voorhouden

De bedoeling van de Rede fan Fryslân is dat een prominent persoon op uitnodiging van commissaris van de Koning Arno Brok de Friezen een spiegel voorhoudt. Eerdere sprekers waren bijvoorbeeld Gerrit Hiemstra, Pieter Winsemius en Gerdi Verbeet.