VC Sneek met nieuwe trainer op prijzenjacht: "Heel anders dan de vorigen"

Zaterdag begint het seizoen van de Sneekers eindelijk. Dan staat in de Van der Kaaphal in Ede de halve finale van de Supercup op het programma. Sliedrecht Sport, dat de afgelopen jaren de ene na de andere prijs pakte, is dan de tegenstander. "Kans heb je altijd. Maar het is natuurlijk wel een verschil. Hier werken we hele dagen en trainen we praktisch 's avonds. Daar is het organisatorisch, als je praat over topsport anders voor elkaar. Spelers krijgen daar meer tijd om te volleyballen en hebben andere randvoorwaarden dan hier", zegt Scharbaai.

Druk

Volgens Anlène van der Meer kan dat echter ook een nadeel zijn voor Sliedrecht. "Sliedrecht kan nog iets van druk voelen en ik vind dat wij gewoon vrijuit kunnen spelen en ons best kunnen doen", zegt Van der Meer.

Hun best doen zal niet moeilijk zijn, want de motivatie is volgens Van der Meer groot. "We kunnen een prijs pakken. De eerste van het jaar. En daarnaast kunnen we laten zien dat we echt wel niveau kunnen halen als VC Sneek zijnde. Dus ik denk dat het een heel belangrijk weekend is. We moeten gewoon heel vrijuit blijven spelen en dan halen we hopelijk gewoon het juiste niveau", zegt ze.

Anlène van der Meer over haar nieuwe trainer en het nieuwe seizoen: