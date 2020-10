Joey Veerman blijft bij SC Heerenveen: "Ik verwacht geen gekke dingen"

Voor Jansen is er geen enkele reden om zijn basis-elf te wijzigen. Met de volle winst uit de eerste drie wedstrijden is Heerenveen, samen met Ajax, de verrassende koploper. Iedereen is fit en bovendien heeft Ulysses Llanez zijn werkvergunning binnen. De vleugelaanvaller die gehuurd wordt van Vfl Wolfsburg zit tegen FC Utrecht voor het eerst op de bank.

Jansen: "Verdedigend staan we redelijk tot goed, maar we willen graag wat hoger op het veld, zo rond de middenlijn, meer druk op de bal. Als we dat voor elkaar krijgen en we op de counter kunnen spelen, dan kunnen we nog mooie dingen doen."

FC Utrecht

FC Utrecht heeft zich dit seizoen flink versterkt, Zo zijn de beide aanvallers Mimoun Mahi en Eljero Elia en verdediger Django Warmerdam naar de Domstad gehaald. Daar staat tegenover dat vleugelverdediger Sean Klaiber deze week naar Ajax is gegaan. Maar de ambities van clubeigenaar en geldschieter Frans van Seumeren zijn duidelijk, FC Utrecht wil de traditionele top drie aanvallen.

Jansen: "Utrecht heeft gewoon een hele goede selectie, met een mooie manier van voetballen. Veel dynamiek op het veld, dat is hun grote kracht".