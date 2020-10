Woonboot in Westergeest gesloten vanwege handel in harddrugs

Vidar is de naam van een groot onderzoek naar internationale handel in harddrugs. Daarbij is een criminele burgerinfiltrant ingezet. Er zitten meer dan tien verdachten vast. De inhoudelijke behandeling van de zaak is pas eind volgend jaar.

In de boot in Westergeest lag niet alleen harddrugs, er stonden ook andere spullen die met de handel in harddrugs te maken hadden.

De sluiting geldt voor een periode van een half jaar.