HEA! Honderdduizenden legostenen

Het begon met een vakantie in Denemarken, bij Legoland. De familie Hoexum raakte aan de praat met een Legofanaat en zij werden het ook. Dat resulteerde uiteindelijk in een Legowinkel in Drogeham. Eline Hoexum verkoopt nieuwe sets, maar ze heeft ook 500.000 losse onderdelen van het speelgoed, die ze over de hele wereld verhandelen. En er is ook nog een klein Legomuseum waar je allerlei bouwwerken kunt bekijken.