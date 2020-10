Vijf Friese theaters krijgen ontheffing van coronamaatregels

Vijf Friese culturele instellingen hebben een ontheffing gekregen van de geldende coronamaatregels. Het gaat om De Harmonie yn Leeuwarden, De Lawei in Drachten, Het Posthuistheater in Heerenveen, Theater Sneek en De Koornbeurs in Franeker. Voor deze gebouwen geldt geen maximum 30 personen per ruimte.