Vogelaars dit weekend massaal op pad voor Europese telling

De vogeltrek komt aan het begin van de herfst flink op gang. De vogels komen uit Scandinavië en zoeken een beter plekje in de koudere maanden. Daarbij komen ze in grote hoeveelheden naar onze provincie. De één om hier te blijven, de ander om door te vliegen naar een nog warmer plekje.

De trekvogeltelling wordt op 150 verschillende locaties in het land georganiseerd. En in tegenstelling tot de tuinvogeltelling wordt de telling nu voornamelijk gedaan door vogelwachten. Eén van deze vogelwachten is die van de Trynwâlden. Voorzitter Henk Minkes en natuurfotograaf Jappie Seinstra kijken vrijdag al even hoe het land erbij ligt.

Met de telescoop

De dauw ligt nog op de velden wanneer het tweetal vroeg in de ochtend uit de auto stapt. Normaliter zouden ze de telescopen opstellen in de vogelhut aan de Koaiwei, maar uitgerekend vandaag wordt daar het kanaal uitgebaggerd met groot materiaal. Vijfhonderd meter verderop is het wel rustig, en kan het vogelspotmateriaal uit de kofferbak worden gehaald: twee grote telescopen.