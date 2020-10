513 nieuwe coronabesmettingen in een week tijd; testcapaciteit verder verhoogd

Meer testcapaciteit

Door de uitbreiding van de capaciteit bij de laboratoria is in Fryslân deze week een recordaantal van 7087 mensen in de drie GGD-locaties getest. Vorige week waren dit er 5490. De testcapaciteit is donderdag verhoogd van 1.000 naar 1.100 personen per dag en gaat stapsgewijs verder omhoog naar 1.600 per dag op maandag 12 oktober. Dit is mogelijk door afspraken die gemaakt zijn met laboratoria.

De bestaande teststraten worden daarvoor vergroot. Daarnaast zal er deze maand nog een vierde testlocatie bij komen. Op dit moment zijn er testlocaties in Leeuwarden, IJlst en Drachten. Waar de nieuwe testlocatie komt, is nog niet bekend.

Zorginstellingen

De afgelopen week is in een tiental zorginstellingen het virus aangetroffen. Geregeld was dit bij een enkele bewoner die waarschijnlijk is besmet door iemand buiten de instelling. Van verdere verspreiding was er in de meeste gevallen geen sprake. Waar nodig is er extra getest. Afgelopen week zijn er 25 70-plussers positief getest.

Ook op een tiental scholen zijn besmette leerlingen gemeld en was er per school vrijwel geen verdere verspreiding.

Van zes mensen die positief getest zijn is bij de GGD gemeld dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen. Er zijn bij GGD Fryslân geen coronagerelateerde overlijdens gemeld.

Gemeenten

Op Schiermonnikoog na trof het virus inwoners van alle Friese gemeenten, vaak met meer dan tien of twintig gevallen. Na Leeuwarden waren Súdwest-Fryslân met 54 besmettingen en De Fryske Marren met 36 uitschieters. Negen bewoners van de Waddeneilanden zijn positief getest: van Terschelling 4, Vlieland 3 en Ameland 2. Voor Vlieland en Ameland waren dit de eerste besmettingen onder inwoners.