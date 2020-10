Vrijdagmarkt over corona- en rookbeleid: 'Rokers zijn watjes'

"Bij corona wordt drastisch ingegrepen, maar het roken kost veel meer mensenlevens. Toch komen anti-rookmaatregelen nauwelijks van de grond." Medema is directeur van it Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker.

Toch vonden ook veel mensen dat je die zaken niet met elkaar kunt vergelijken. "Zo'n virus kan snel verdubbelen. Je weet niet hoe zichd at ontwikkelt." En, zo stelde een ander: "Er overlijden niet zomaar heel veel mensen door het roken. En de intensive cares liggen er ook niet door vol."

Een van de kooplui vertelde dat hij in januari is gestopt met roken. Hij vindt nu iedereen die nog rookt eigenlijk 'een watje'. Poelier Hylke is jaren geleden al gestopt: "Ik rookte vier pakjes per dag. De dokter vond dat iets te veel. Toen zei ik, schrijf maar op: Hylke rookt niet meer. En dat heb ik ook nooit meer gedaan."