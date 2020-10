Rechtszaak dodelijk steekincident Oosterwolde in november

Een 33-jarige Leeuwarder wordt ervan verdacht dat hij op 4 april in de woning van zijn ex-vriendin een 44-jarige man uit Bovensmilde dodelijk heeft verwond. De twee hadden ruzie en toen zou de Leeuwarder de andere man - de nieuwe vriend van zijn ex - met een mes hebben gestoken. Het slachtoffer overleed later bij een tankstation in de buurt aan zijn verwondingen.

De Leeuwarder wordt moord danwel doodslag ten laste gelegd. Zowel de verdachte als zijn ex-partner hebben verklaard dat het in de woning tot een fysieke confrontatie is gekomen tussen de twee mannen.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de Leeuwarder ook dat hij op dezelfde dag zijn ex-partner heeft mishandeld en met een mes heeft bedreigd.

Advocaat: noodweer

Advocaat Dennis Vlielander van de Leeuwarder heeft eerder aangekondigd dat hij zich namens zijn cliënt zal beroepen op noodweer of noodweerexces. Het politie-onderzoek is bijna afgerond. Het vertalen van een paar tapgesprekken loopt vertraging op, omdat de tolk ziek is. Verder moeten er nog twee getuigen worden gehoord.