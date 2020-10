Zorgen op Ameland om duizend hardlopers: "Vreemd dat dit doorgaat"

Mondkapjes, andere startlocatie en geen sanitair

Een van de aanpassingen is dat de start van de trail niet in het dorp Hollum is, maar op het strand. Verder zijn er minder vrijwilligers, mogen deelnemers de wc en douches van de sporthal niet gebruiken, is er geen prijsuitreiking en moeten alle deelnemers tot de start een mondkapje dragen.

"Het is dus niet zo dat we precies hetzelfde doen als normaal", zegt organisator Robin Kinsbergen. "Na de verscherping van deze week hebben we een spannende periode meegemaakt." Maar Kinsbergen is er klaar voor, zegt hij. "In augustus hebben we op de Veluwe ook een coronaproof evenement georganiseerd. Dat ging goed en de evaluatie was naar behoren."

Organisator Robin Kinsbergen: