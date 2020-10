Zorgen bij Amelanders over sportevenement met bijna duizend deelnemers

De situatie verschilt volgens De Jong van de drukke herfstvakantie. "Mensen die hier in de vakantie kwamen, dat waren geen grote groepen. Die mensen isoleerden zichzelf en kunnen anderhalve meter afstand bewaren." De Jong is bang dat het druk wordt op de boot en in de bus op het eiland."Iedereen zit bij elkaar op de boot, ze gaan allemaal naar Hollum. En dan komt er ook nog publiek mee."

De Jong denkt niet dat hij het evenement nog tegen kan houden. "Want volgens de burgemeester voldoen ze aan alle voorwaarden."

Gjin reden om fergunning yn te lûken

Die burgemeester, Leo Pieter Stoel, zegt dat er goed over na is gedacht. "De deelnemers komen verspreid over twee dagen", legt hij uit. "Zaterdag ongeveer 650 en zondag ongeveer 300. Ze komen dus niet allemaal op hetzelfde moment bij elkaar." Zo is er geen enkele groep die groter is dan 250 mensen. Volgens Stoel blijft daardoor alles binnen de richtlijnen van het RIVM en de regels van de Veiligheidsregio Fryslân.

De gemeente had al een vergunning voor het evenement afgegeven. Nadat het kabinet maandag strengere regels afkondigde, hebben de autoriteiten wel weer overlegd met de organisatie van de Vuurtorentrail. Stoel: "We hebben gevraagd of het nog steeds door kon gaan. Er zijn wat aanpassingen gedaan. Dan is er geen reden om de vergunning in te trekken."

Mondkapjes, andere startlocatie en geen sanitair

Een van de aanpassingen is dat de start van de trail niet in het dorp Hollum is, maar op het strand. Verder zijn er minder vrijwilligers, mogen deelnemers de wc en douches van de sporthal niet gebruiken, is er geen prijsuitreiking en moeten alle deelnemers tot de start een mondkapje dragen.

"Het is dus niet zo dat we precies hetzelfde doen als normaal", zegt organisator Robin Kinsbergen. "Na de verscherping van deze week hebben we een spannende periode meegemaakt." Maar Kinsbergen is er klaar voor, zegt hij. "In augustus hebben we op de Veluwe ook een coronaproof evenement georganiseerd. Dat ging goed en de evaluatie was naar behoren."

Niet iedereen komt tegelijk

Dat sommige eilanders zich nu zorgen maken, komt volgens Kinsbergen vooral door onduidelijkheid. Dat ligt wat hem betreft niet aan de organisatie. "We communiceren heel goed naar de deelnemers en op Facebook. De toestroom van mensen komt ook niet allemaal tegelijk. Die komen verdeeld over vier verschillende dagen."

Stoel snapt dat ondernemers en bewoners van het eiland kritisch zijn en zich zorgen maken. "Daarom vragen we aan evenementen en gasten, net als aan onze bewoners, om de richtlijnen heel goed te volgen."