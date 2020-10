LIVEBLOG: Afgelopen dag 99 nieuwe besmettingen, hoogste tot nu toe

Burgemeester Fred Veenstra schrijft in zijn weblog dat hij hoopt en eigenlijk ook verwacht dat de inwoners van zijn gemeente het dringende advies van het kabinet opvolgt om mondkapjes op te doen in de winkel. Maar niet iederen was daar al mee bezig, zo merkte hij.

Veenstra schrijft: "Ik deed donderdagmiddag een paar boodschappen in een lokale supermarkt. Met een mondkapje. Ik wist niet of ik nu het goede voorbeeld gaf of voor schut liep. Want zo te zien was ik de enige in de winkel die een mondkapje droeg. We zullen het er maar op houden dat iedereen nog aan het idee moet wennen of dat de mondkapjes inmiddels uitverkocht zijn."