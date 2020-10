Coronanieuws van 2 oktober: Afgelopen dag 99 nieuwe besmettingen, hoogste tot nu toe

Kerken moeten weer rekening houden met strengere coronamaatregelen, maar kerken lijken er nog aardig vanaf te komen. Waar in andere gebouwen maximaal 30 mensen tegelijk samen mogen komen, is dat in kerken nog 100.

Classisdominee Wim Beekman uit Koudum snapt wel dat anderen daar met jaloezie naar kijken, maar zegt ook nadrukkelijk dat er voorzichtig wordt gedaan. "Ik kan me best voorstellen dat andere organisaties er met jaloezie naar kijken. Ik kan alleen zeggen dat wij er blij mee zijn en dat we zorgvuldig blijven doen. Wij halen ook geen mensen bij elkaar als het niet verantwoord is. We hebben immers ook veel oudere kwetsbare mensen. Maar de kritiek van bijvoorbeeld theaters en bioscopen kan ik me voorstellen, want daar zullen ze het ongetwijfeld ook goed geregeld hebben."