Weststellingwerf lanceert platform om vrijwilligers en organisaties te koppelen

Inwoners die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij een klusje in huis of in de tuin of met boodschappen doen, kunnen zich melden bij het Vrijwilligerspunt. Het is ook geschikt voor mensen die bijvoorbeeld iemand zoeken met wie ze een eindje kunnen fietsen.

Het Vrijwilligerspunt helpt daarnaast organisaties die vrijwilligers willen inzetten. Zij helpen onder andere met het vrijwilligersbeleid, het vinden en binden van vrijwilligers en met vragen over actuele wet- en regelgeving. Ook vrijwilligers die vragen hebben over het werk, bijvoorbeeld over een contract of verzekering, of op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, kunnen bij het punt terecht.

Laagdrempelig

De website is in het leven geroepen omdat de gemeente vond dat het Vrijwilligerspunt eerder niet goed zichtbaar was voor vrijwilligers en organisaties. "We voelden de behoefte om een platform te hebben waarop mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen vinden", vertelt coördinator Mirjam Kooman. "We zijn trots op de website en ik denk dat het inderdaad laagdrempelig is. Vrijwilligers kunnen heel simpel vacatures van de organisaties bekijken en zich aan hen presenteren. Wij verwachten dat dit een aanzuigende werking zal hebben."

Mensen die meer willen weten over het Vrijwilligerspunt of zich willen aanmelden, kunnen daarvoor terecht op hun website.