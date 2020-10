De laatste dagen in een hospice: "Alle dagen een beetje emotie"

Dijkstra heeft al jaren prostaatkanker, maar het laatste jaar ging het snel achteruit. Hij had thuiszorg bij hem in huis en kwam uiteindelijk in de woonkamer te liggen. Voor zijn vrouw Suze werd de situatie ook steeds moeilijker. Zijn dochter Wytske vertelt: "Vooral in de nacht. Hij viel vaak, als hij naar de wc ging. De zorg 's nachts was niet goed genoeg. Mijn moeder van 84 jaar kon hem niet overeind helpen, als hij was gevallen."

Wytske heeft samen met haar zus een tijd geprobeerd voor hun vader te zorgen. Maar het lukte hen niet meer. "We hebben de afgelopen zomer een caravan gehuurd, zodat we dichtbij onze ouders waren. Maar we werden aan alle kanten belast."

"We konden dit niet volhouden"

De familie heeft uiteindelijk besloten om Dijkstra op de wachtlijst van De Kime in Sneek te zetten. Wytske: "We konden dit niet volhouden. We moeten iets regelen voor de toekomst." Dijkstra begrijpt dat ook: "Je kunt niet zeggen dat de kinderen hier alle dagen moeten komen. Dat lukt niet. En dat moet je ook niet vragen. Het kan niet anders."