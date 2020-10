Thomas von der Dunk: "Het wordt tijd voor neoliberale schuldbekentenis"

"Het wordt tijd voor een neoliberale schuldbekentenis." Dat stelde cultuurhistoricus dr. Thomas von der Dunk donderdag in zijn Slauerhofflezing. In het kerkje van Huizum was vanwege de coronamaateregelen maar plaats voor 30 mensen, maar het enthousiasme van de spreker was er niet minder om. Het valt Von der Dunk voornamelijk op dat het coronabeleid van het kabinet inconsistent is.