Sportverenigingen houden loterij om accommodatie te verduurzamen

Sportverenigingen hebben het moeilijk. De inkomsten van de kantine vallen weg en ook de sponsoring loopt terug. De beide sportverenigingen willen maatschappelijker acteren en een slag naar de toekomst maken: met duurzaamheid in de vorm van ledlampen en zonnepanelen. Daarbij verbinden ze zich aan een maatschappelijk doel: het Dirk Baronhuis, voor Alzheimerpatiënten in Drachten.

Het is een concept van de organisatie Verloting, die eerder bij voetbalclub Ouwe Syl al eens een heel huis verlootte. Voor KV Drachten en Drachtster Boys is het een goed middel om moeilijke tijden door te komen. Voorzitter Jon van Weperen van KV Drachten: "We hebben het over best veel geld, dat je niet zomaar bij sponsoren of leden vandaan kunt halen. Dit is een mooi en origineel idee om toch het benodigde geld bij elkaar te krijgen."

Unieke samenwerking

Volgens Baukje Adema van de organiserende commissie van KV Drachten is het uniek dat twee sportverenigingen zo opwerken. "We willen 'knallen' via de Verloterij, net als voetbalvereniging Ouwe Syl en Akrogym in Marum. De inzet is deze keer geen huis, maar een camper."

De loterij kan uit als er in minstens 30.000 loten worden verkocht. Met de opbrengst wordt onder andere een Beleef-TV aangeschaft voor mensen met dementie in het Odensehuis Dirk Baron in Drachten.