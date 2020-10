CBS: Friese bedrijven hebben minste coronasteun nodig

'Maar' 38 procent van de bedrijven in onze provincie heeft geld aangevraagd om de lonen te kunnen blijven betalen. Met deze steun kunnen werkgevers bij wie de omzet terugloopt door de coronacrisis hun kas aanvullen. Op die manier kan personeel dat door de maatregelen thuis zit doorbetaald worden.

Limburg

In alle andere provincies is het percentage van bedrijven dat steun nodig had hoger dan in Fryslân. In de provincie Limburg is de situatie het meest nijpend, daar heeft maar liefst 50 procent van de bedrijven steun nodig. Vooral bedrijven in de horeca, dienstverlening, cultuur, sport en recreatie hebben steun nodig. In sectoren als de landbouw, financiële dienstverlening en de bouw is de minste steun nodig geweest.