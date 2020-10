Noardeast-Fryslân wordt regenbooggemeente: "Een historische dag"

De lokale partij S!N spreekt van een historische dag en steekt de vlag uit. Fractievoorzitter Rebecca Slijver: "Wat een prachtige dag! We zijn hier, samen met de regenboogwerkgroep, al jaren mee bezig." Eerder lukte het de werkgroep om elk jaar de regenboogvlag, die symbool staat voor de LHBT+-gemeenschap, op Coming Out Day (11 oktober) aan het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân te laten wapperen.

Nu Noardeast-Fryslân een regenbooggemeente wordt, komt er meer ruimte voor beleid op het gebied van LHBT+. Zo kan er een activiteitenprogramma voor dit en volgend jaar opgezet worden, met bijvoorbeeld gesprekken op scholen, bedrijven en met sportverenigingen, politie en GGD. Volgens S!N is dat hard nodig, omdat er nog veel discriminatie op basis van seksuele aard in de gemeente is.