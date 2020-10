Kabinet trekt miljoenen uit om ventilatie op scholen aan te pakken

Van alle ondervraagde scholen voldoen 777 niet aan de wettelijke normen voor de luchtkwaliteit. Doekle Terpstra van het coördinatieteam LVCS denkt dat het aantal scholen hoger ligt. "Niet allen scholen zijn in staat geweest om de enquête op een goede manier in te vullen. We houden er rekening mee dat het op een hoger niveau terechtkomt."

Maatregels die de scholen kunnen nemen om de situatie te verberen, zijn volgens Terpstra bijvoorbeeld ventileren door de ramen open te zetten en ventilatieroosters of de technische installatie nakijken. Ook kunnen ze CO2-meters gebruiken die met kleuren aangeven of het binnenklimaat op orde is. "Er zijn al een aantal maatregels. Maar het is eigenlijk maatwerk voor elke school, want geen enkele school is hetzelfde."

Siberische toestanden?

De scholen krijgen advies over hoe ze de komende winter de problemen kunnen aanpakken, zonder dat de ruiten in de lokalen de hele dag open hoeven. De schoolkinderen zitten de komende tijd niet te verkleumen, verzekert Terpstra. "We komen zeker niet in Siberische toestanden terecht. Al hoop ik het soms wel, want dan komt er een Elfstedentocht. In scholen zal dat in elk geval niet zo zijn, dus het is absoluut niet zo dat in alle scholen jongeren met de trui aan, mutsen op en handschoenen aan naar school moeten. Dat is echt onzin."