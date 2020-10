Achtkarspelen neemt maatregelen tegen vervuiling kunstgrasvelden

Achtkarspelen wil vervuiling voorkomen door onder andere opstaande randen aan te brengen en matten neer te leggen. Het probleem speelt op meerdere sportcomnplexen in de gemeente: in Buitenpost, waar twee kunstgrasvelden zijn, Surhuisterveen, Harkema en Twijzel. In Buitenpost en Surhuisterveen is de vervuiling zo ernstig, dat daar op termijn gesaneerd moet worden.

Op het vrij recent aangelegde sportveld bij sportclub ASC '75 in Augustinusga werd geen onderzoek gedaan. Daar zijn andere korrels gebruikt.