Q&A: Sybrand Buma beantwoordt vragen van luisteraars over mondkapjes en corona

Hoe is de actuele situatie?

Bij ons is het zo dat het toeneemt, en snel toeneemt. Nog niet op de hoogte die de rest van het land heeft en dat is goed nieuws, maar we moeten wel opletten want we kunnen nu in Fryslân niet meer zeggen dat het wel meevalt.

Onze situatie gaat van waakzaam naar zorgelijk, wat verandert er dan?

Als wij de strenge maatregels van deze week nog niet hadden dan zouden wij dezelfde maatregels krijgen als in de grote steden, maar we zijn nu alweer verder. Dus voor nu is er geen verschil.

Waarom zijn mondkapjes niet verplicht in de openbare ruimte?

Een verplichting vindt men te ver gaan omdat het een behoorlijke inbreuk is op de vrijheid van iedereen. Dus zeggen ze: een dringend advies. Dat volg ik dus en dat doet heel Nederland. Fryslân wijkt daar niet van af en die zal ook niet zomaar een verplichting opleggen.

Mag je ook een sjaal gebruiken om mond en neus te bedekken?

Tot nu toe hebben we gezegd: mondkapje. Eigenlijk is een sjaal niet genoeg. Dus ik zou zeggen: gebruik en mondkapje dat echt werkt. En als er niets is, dan zijn er mensen die misschien een sjaal gebruiken, maar een echt mondkapje is altijd beter.

Dat brengt de burger op onnodige kosten, waar moeten minima al die mondkapjes van betalen?

Ik weet niet of dat het grootste probleem zal worden, omdat mensen eigenlijk in het voorjaar ook al mondkapjes nodig hadden. Ik denk dat de meeste mensen ze nog wel hebben van het begin van het jaar. En er zijn ook wel voorbeelden gegeven van hoe je zelf mondkapjes kan maken van oude kleding.

Zijn de mondkapjes schadelijk voor het milieu?

Ik heb zelf steeds een stoffen mondkapje, die kan je meerdere keren gebruiken. Dus mijn advies zou zijn: zorg voor een kapje dat je meer dan een keer kan gebruiken, want het is wel jammer als we al deze mondkapjes terugvinden in het milieu.

We horen al weken niets meer over de corona-app, waarom niet?

Het laatste wat ik daar van gehoord heb, is dat het probleem is dat er zoveel meldingen komen van mensen die niet ziek zijn, maar wel in de buurt waren van mensen met misschien corona en die zichzelf lieten testen. Dus er wordt te veel getest, wat niet nodig is en ze zijn bezig om de app zo te maken dat je niet te veel testen eruit krijgt. Maar ik ben daar ook op aan het wachten en ik hoop dat het snel komt.