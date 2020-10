De Nachtwacht in Nes: completer dan in het Rijksmuseum en donkerder

De Nachtwacht in Nes is completer dan die in het Rijksmuseum. Het schilderij dat in Amsterdam hangt, mist een stukje. Dat is eraf gezaagd. De uitstalling in Nes heeft dat oorspronkelijke stukje er wel bij.

Het is de eerste keer dat de expositie in deze vorm is te zien buiten het atelier van Hans Ubbink in Amsterdam. Een deel van de expositie is al wel in Miami, Hamburg en Brussel geweest.