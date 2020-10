Amerikaanse voetbalster Samantha Dewey maakt debuut bij SC Heerenveen vrouwen

Dewey maakte de overstap van de Spaanse club Real Betis naar SC Heerenveen. Ze tekende in augustus al haar contract, maar kon vanwege de coronapandemie pas op 19 september naar Nederland komen. Daarna moest ze in quarantaine. Nu dat erop zit, kan ze meespelen in de vrouweneredivisie. Donderdag heeft ze al met de Heerenveense vrouwen meegetraind. Ze zit vrijdag al bij de selectie, wanneer SC Heerenveen op bezoek gaat bij ADO Den Haag.

De Amerikaanse is naar de Portugese Francisca Cardoso en de Slowaakse Karina Pelikanova de derde buitenlandse voetbalster bij SC Heerenveen.