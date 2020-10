Aantal nieuwe coronabesmettingen ligt donderdag op 91, drie minder dan woensdag

Onder de Friese gemeenten is Leeuwaren verreweg de koploper, met 41 nieuwe besmettingen. Daarna komt Súdwest-Fryslân met negen, dat zijn vijf minder dan een dag geleden. In Fryslân is alleen de gemeente Schiermonnikoog nog altijd officieel coronavrij.

Landelijk zijn over de laatste 24 uren ruim 3.252 besmettingen vastgesteld, ook net iets minder dan woensdag.