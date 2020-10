Blote billen en persoonlijke wensen in nieuwe keuken Riemsoord Appelscha

Kok Nadia Veldman staat al om negen uur donderdag voorovergebogen over haar snijplank. Er staat donderdag macaroni op het menu, en daarvoor moeten uien worden gesneden. Maar ook aardappels met andijvie moeten voor twaalf uur klaar zijn. Ze had het er maar druk mee.

De kok werkt sinds september in Appelscha en het het voldoet haar goed. Hiervoor kookte Nadia voor wel meer dan driehonderd mensen eten, terwijl het nu met veertig wel ophoudt.

Blote billen

Dat de groep een stuk kleiner is, zorgt ervoor dat er meer ruimte is voor een persoonlijke aanpak, zo legt Renate Winter uit. Zij is leidinggevende in de zorginstelling. Doordat de kok nu bij mensen 'om de hoek' is, kunnen ze makkelijker vragen om aanpassingen, of misschien zelfs een recept overgeven.

Nadia noemt zo een paar 'klassiekers' die ze binnenkort wel verwacht: "blote billetjes in het gras", "hete bliksem" of "boekweit". Als het maar zacht is, lacht ze. Want dat is bij deze doelgroep belangrijk.

Wolvega

De stap om weer een kleinere keuken op te tuigen is volgens Liante een financiële en organisatorische uitdaging. Maar ze willen het binnenkort toch ook proberen in een zorgcentrum in Wolvega.