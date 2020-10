Roken op stations verboden, sigaretten vanaf nu in neutrale verpakking

Alle kleur is uit de pakjes weggehaald en de naam van het merk staat er in typletter op. Verder staat er ook een waarschuwingstekst met een afschrikwekkende foto op, maar dat was al zo.

Overgangsfase

Niet alle pakjes hebben meteen al nieuwe verpakkingen. De winkels mogen eerst de oude voorraad opmaken. Jeffrey de Vries van de groothandel heeft tot nu toe nog maar één pakje binnengekregen. Er is sprake van een overgangsfase en hoe hard het gaat, hangt van de voorraad van de leveransier af.

"Verstokte rokers gaan door"

Van de effectiviteit van de nieuwe verpakking verwacht De Vries niet veel: "Echte rokers blijven toch wel roken." Datzelfde zegt ook Ulrik de Vries van de Spar in Franeker. Op korte termijn verandert er niet zoveel, denkt hij. "Verstokte rokers gaan wel door."

Begin volgend jaar komt er weer een prijsverhoging van het Rijk op sigaretten en shag. Ook dat zal de diehards niet afschrikken, denkt De Vries van de supermarkt in Franeker. Het is nu al duur. De factor hoge prijs geldt nu ook al.