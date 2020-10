Is het corona-risico bij zangkoren te groot?

"Er zijn toch twijfels aan de regels van het RIVM dat het wel vertrouwd is," zegt Dijkstra. "Dat geeft de nodige zorgen, ook bij ons als bestuur. Maar onze leden zitten er helemaal mee. Als je die verhalen leest zoals die van De Volkskrant over de problemen in Leiden. Maar ook in Heerde was problematiek. Wij zijn nu zo'n drie weken los, maar als je ziet naar de toename van het aantal besmettingen dan heb ik wel zorgen."

"Doe voorzichtig"

Dijkstra heeft niet de bevoegdheid om maatregelen af te dwingen, maar hij kan wel advies geven. "Als koren weer beginnen, moeten ze goed overwegen of ze aan alle regels voldoen. Ik denk dat ik wel uit naam van het bondsbestuur kan zeggen: doe voorzichtig. Neem even enkele weken een pas op de plaats en houd de ontwikkelingen in de gaten. Ik wil geen angst zaaien, maar de gezondheid gaat boven alles."

Vaak gaat het ook wel goed, vermoed Dijkstra. "De koren waar ik nu contact mee heb gehad, houden zich goed aan de voorschriften. Maar de twijfels zijn nu of de ventilatie die wordt nagestreefd, niet averechts werkt. Zingen is hartstikke leuk, wij doen het voor ontspanning. Maar het moet niet ten koste van alles." Een digitaal koor is meestal ook geen oplossing, denkt hij. "De meeste koren bij ons in de bond doen dat niet. Een digitaal koor werkt gewoon niet altijd. Je wilt natuurlijk het liefst met elkaar zingen."