Liander bouwt 30 nieuwe verdeelstations om netcapaciteit uit te breiden

Volgens Liander is er veel landelijk gebied in Fryslân dat zich goed leent voor het opwekken van duurzame energie. Het aantal windmolens, zonnedaken en zonneweiden dat duurzame energie opwekt neemt vlug toe. Tot 2029 raken daardoor 40 van de 70 stations overbelast, verwacht Liander. Daarom komen er de komende tien jaar dus nieuwe stations bij en worden anderen groter gemaakt.

Stations en transformatoren

In september nam Liander een elektriciteitsverdeelstation van Wolvega in gebruik. Dat is nodig om het elektriciteitsnet in het zuidelijke deel van van de provincie klaar te maken voor de toekomst. Daar moeten ook de stations van Oudehaske en Oosterwolde bij helpen. In het noordoosten worden de stations in Dokkum, Holwerd en Ameland verzwaard.

In Drachten, Lemmer en Burgum komen nieuwe transformatoren. In Bolsward komt een nieuw station om de groei van duurzame energie in het zuidweste van de provincie op te vangen. Liander heeft ook plannen voor een nieuw station bij Leeuwarden.