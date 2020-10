Roodbaardpad: 200-jarige Prinsentuin Leeuwarden eert ontwerper van het park

Het Roodbaardpad leidt wandelaars om de beroemde vijvers heen van de hellende Prinsentuin met de bolwerken en later de fontein en de treurwilg die als mooiste boom van Leeuwarden beoordeeld is. Met zijn stijl doorbrak Roodbaard in de 19e eeuw de stijve, strakke Franse tuinen met een wildere aanpak. De parkarchitect won met zijn ontwerp de prijs om het stadspark aan te leggen dat Willem I in 1820 aan de bevolking had geschonken.