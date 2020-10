Schrijver Mindert Wijnstra (74) overleden

Mindert Wijnstra werd op 31 december 1945 geboren in Lippenhuizen. Hij studeerde voor onderwijzer aan de Kweekschool in Drachten en werd uiteindelijk schoolhoofd in Warns. Dat was toen nog een eenmansschool met tien leerlingen. Later kwamen er meer leerlingen en collega's bij. Als schrijver legde Wijnstra zich met name toe op de publicatie van kinderboeken. Het eerste, Kninekeutels yn it oerwâld, verscheen in 1982.

In 1992 kreeg Wijnstra voor zijn boek It hûs fol ferhalen de Simke Kloostermanprijs, een Friese literatuurprijs voor kinder- en jeugdboeken. Dat boek kreeg zelfs internationale erkenning. In 1994 is het op de erelijst geplaatst van de IBBY (International Board on Book for Young People). Bovendien is het boek vertaald in het Japans en Koreaans. Zijn laatste boek Jesse maakte Wijnstra in 2020 nog af, toen hij al ziek was.

Verhalenverteller

De verhalenverteller Mindert Wijnstra had een voorliefde voor volksverhalen. Hij publiceerde meerdere bundels met verhalen en reisde door de provincie om die verhalen zelf te vertellen. In 1997 publiceerde hij It Kweade Wiif fan Hylpen en oare folksferhalen. Van die verhalen zijn nog altijd Friese sporen terug te vinden in Friese dorpen en steden, zoals het Sint Petrusbeeld van Workum, het 'poepekrús' bij Hurdegaryp en de 'moordenaarsboom' bij Balk.

In samenwerking met collega-schrijver Douwe Kootstra publiceerde Wijnstra in 2017 nog een boek met volksverhalen: De wiete poes en oare ûnfoege folksferhalen. Ook het boekje De Seefrou is een verzameling volksverhalen. Dat boek vercheen als Kadoboek binnen de boekenactie Swalk van Tresoar. Het werd in 2016 genomineerd voor de Rink van der Veldeprijs.