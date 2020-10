Omrop TIP: Hoe belangrijk is muziek voor ouderen?

Geert van Tuinen gaat met Krijn Jacob mee als verslaggever. Hij praat met ouderen en betrokkenen over de thema's muziek en ouderdom. Natuurlijk wordt er ook gezongen, met een aantal leuke gastartiesten.

Zorggroep Noorderbreedte is Donderdag het bedrijf van de dag bij Muzyk yn Bedriuw. Zij bieden zorg op 15 locaties in Fryslân aan met name ouderen. Soms voor even, soms langer, soms voor altijd.

Ouderen- en muziekdag

Wereld ouderendag bestaat sinds 1990. De dag draait vaak om thema's als respect voor ouderen, lichamelijke gebreken bij het ouder worden, zorg en eenzaamheid. Maar het gaat ook over hoe ouderen steeds vitaler worden, ten opzichte van ouderen van eerder. Wereld muziekdag wordt al sinds 1975 gevierd op 1 oktober en gaat over het bevorderen van muzikale kunsten in alle lagen van de samenleving, en de verbindende factor van muziek tussen culturen. Muziek is passie, muziek verbindt en muziek doet wat met je. Het antwoord op de vraag hoe belangrijk muziek is voor ouderen hoor je donderdag bij Omrop Fryslân in Muzyk yn Bedriuw tussen 9.00 en 12.00 uur en in de Middei fan Fryslân tussen 13.00 en 16.00 uur.