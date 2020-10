ISU en KNSB zijn teleurgesteld, maar zetten in op nationale schaatskalender

Douwe de Vries vindt het als voorzitter van de atletencommissie van de ISU jammer, maar houdt nog wel vertrouwen dat het later doorgaat. "Het is niet zo dat de bubbel er niet komt, maar het komt alleen niet in november. We hopen allemaal nog wel dat het doorgaat, maar we wilden het eigenlijk plannen in de periode dat normaal de wereldbekers zouden zijn. Dat lukt niet. Het is nu te hopen dat de situatie wat verbetert."

De huidige stand van het oplopende aantal besmettingen is niet de enige reden. "De situatie is minder geworden en daarnaast zijn er een aantal grote landen in het Oosten die niet komen. Dat heeft wel gevolgen voor het schaatsen, daarom is besloten dat het nu niet doorgaat."

De schaatsers zelf wilden wel, maar het heeft met meer dingen te maken, zegt De Vries. "Bijvoorbeeld verzekeraars en bonden. Iedereen wil het veilig hebben. De schaatsers zijn teleurgesteld, dat is begrijpelijk. Voor kleine landen heeft het grote consequenties. Wij hebben nog leuke nationale wedstrijden, maar er zijn ook schaatsers met bijna geen concurrenten in eigen land. Wij hebben vele mooie nationale wedstrijden op hoog niveau, dat is ook nog mooi voor de sponsoren om uit te zenden. Maar andere landen hebben daar meer moeite mee. Dan is het lastig om een goede voorbereiding voor het komende seizoen op te zetten."

Nationale kalender

Remy de Wit vindt het als technisch directeur van de nationale schaatsbond KNSB ook jammer. "Uiteraard is het teleurstellend dat er geen wedstrijden zijn. We hebben heel hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Maar de nuance is dus wel dat men ervoor open staat om te kijken of het voor januari kan. Daarmee is het niet van tafel, maar wel een verandering van kalender."

Toch wordt er wel ingezet op nationale wedstrijden. "De schaatscommunity blijkt een sterke, iedereen denkt mee over een goede nationale kalender voor Kerstmis. De plekken van de toernooien zullen we behouden. We proberen het nu in te vullen om te kijken hoe onze toppers het beste kunnen presteren. Er kunnen wedstrijden bij komen en er kunnen wedstrijden verschuiven. De schaatsers willen zich ook goed aan de maatregelen houden, ook in Thialf. Dat is wel een garantie dat het goed kan om wedstrijden te organisatie. Dus ondanks de verslechtering zie ik nog geen problemen."

Dat geldt ook voor het shorttracken. "We waren al bezig met alternatieven, daar komen we ook in de komende tijd mee naar buiten."