Vrijwilliger hospice: "Door het met elkaar te doen, houd je het twintig jaar vol"

In de laatste dagen kunnen de gesprekken heel waardevol zijn voor de gasten. Toch gaan die gesprekken niet altijd over de dood. Gerrie: "Je weet soms niet wat je moet zeggen als iemand gaat sterven. Heel veel mensen denken dat wij geestelijke gesprekken hebben, maar dat is niet zo. Soms is niks zeggen het allerbeste, niet iedereen kan over de dood praten."

Hoe houd je dit twintig jaar lang vol?

"Door het met elkaar te doen, houd je het twintig jaar vol. Je doet het niet alleen, je doet het met elkaar", vertelt Gerrie. "Sommigen denken dat we hier allemaal met een lang gezicht lopen, nou echt niet! We hebben heel veel lol met elkaar. En ook met de gasten die er liggen, hebben we ook lol. Dat is heel dankbaar."

"Tranen kun je niet tegenhouden"

In die twintig jaar zijn er naast warme momenten ook genoeg moeilijke momenten geweest voor Gerrie. "Tranen kun je dan niet tegenhouden. Dan lopen wij de kamer weleens uit en laten wij ook een traan. Dat gebeurt."

Bij Gerrie gebeurt dat bijvoorbeeld wanneer er jonge mensen liggen, of oud-vrijwilligers van het hospice, die ervoor kiezen om daar te sterven. "Dat is moeilijk", zegt Gerrie. "Dat komt heel dichtbij. Ik vind het dan ook moeilijk om die stap te zetten in die kamer. Hoe is diegene? Hoe ligt hij erbij?"