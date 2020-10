Gevelstenen tonen geschiedenis van Joure: nieuwe 18e-eeuwse steen ontdekt

Van de steen die begin dit jaar in Franeker opdook, is verder niets bekend. De steen stond al ruim 20 jaar in een garage en kwam daarvoor bij de Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon vandaan. Maar het wapen op de steen is die van de adellijke familie Vegelin van Claerbergen, die lang op Heremastate in Joure woonde. Het was een geslacht van grietmannen en burgemeesters. Deskundigen waren enthousiast over de vondst van de steen. Er is nog overleg over een goede plek voor de gevelsteen, Postma hoopt dat daar snel meer duidelijkheid over komt.

Presentatie in Museum Joure

Op 1 november wordt het eerste exemplaar van het boek aangeboden aan het bestuur van Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân in Museum Joure. Postma is een oud-Jouster en bracht eerder dit jaar al een boek uit over de gevelstenen in zijn huidige woonplaats Franeker.

Zo'n 140 stenen

Voor het boek heeft Postma zo'n 140 stenen bijeen verzameld. Dat zijn soms oude gevelstenen, maar er zitten ook veel modernere 'eerste stenen' tussen. Wandelend door het centrum kun je de ene na de andere leuke ontdekking doen, zo zegt Postma. Die vondsten vertellen veel over de geschiedenis van Joure.