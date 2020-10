Fries Museum wacht mondkapje-richtlijnen kabinet af

De museumdirecteur geeft aan dat het wel uitmaakt wat voor tentoonstellingen er zijn. "Het Groninger Museum opent binnenkort een The Rolling Stones-tentoonstelling, ik kan mij voorstellen dat zij toch hoop hebben dat ze meer bezoekers mogen toelaten. Voor het Fries Museum zijn er op dit moment geen grote zorgen, buiten het feit dat grote tentoonstellingen pas weer mogelijk zijn als je voldoende bezoekers mag toelaten in het museum. dus als dit veel langer gaat duren dan deze winter, dan zullen we toch weer met elkaar om tafel moeten om te zien hoe de toekomst eruit ziet."

Duidelijkheid

"Waar het publiek behoefte aan heeft is duidelijkheid. Niet alleen in het Fries Museum, maar in alle musea. Zo kunnen we ons nationale publiek zoveel mogelijk bedienen," geeft Callens aan. "Op dit moment gebeurt het relatief weinig, vooral omdat je in het museum zoveel ruimte hebt dat de afstand tussen andere bezoekers sowieso al eerder 10 meter dan 1,5 meter is."

Volgens Callens wordt er in musea sowieso vaak al afstand gehouden. "Ook door vitrines ontstaat er bijvoorbeeld een natuurlijke barrières. En we merken dat bezoekers gewoon hele erg opletten en elkaar de ruimte geven op smallere plekken. Het gaat goed en daardoor voelen bezoekers zich veilig. Die oase willen we als musea ook gewoon blijven."

Capaciteit beperkt

Verschil in het aantal bezoekers zal de maatregel niet veroorzaken, denkt Callens. "Onze capaciteit is sowieso beperkt door het coronavirus. Of je nu met of zonder mondkapje komt, je hebt toch grotendeels de museumzalen voor je alleen. Het belangrijkste is dat we overal willen zorgen voor een veilige toegang. We hebben al eerder maatregelen doorgevoerd waar mensen voor nodig zijn. En wat nodig is zullen we organiseren. Wij gaan met zachte tot dwingende hand de richtlijnen volgen waar dat nodig is."